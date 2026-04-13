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BANDY 2026-06-18 KL. 18:00
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Bakom kulisserna: När Frillesås körde årets tuffaste pass

Av Eric Andersson

Att tala silver – att tiga är guld. Det fick en 24-åring smärtsamt lära sig.
NH tog rygg när Frillesås BK körde säsongens värsta träningspass.
Välkommen till Fjäråbräcka där en målvakt tappas bort, en veteran får upprättelse och där kosten tar fel väg ut.

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