Bakom kulisserna: När Frillesås körde årets tuffaste pass

Att tala silver – att tiga är guld. Det fick en 24-åring smärtsamt lära sig.
NH tog rygg när Frillesås BK körde säsongens värsta träningspass.
Välkommen till Fjäråbräcka där en målvakt tappas bort, en veteran får upprättelse och där kosten tar fel väg ut.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: