Förlustfria sviten växer: "Skönt att vara tränare"

Ifjol var ett av Lindome Gifs bekymmer att de hade svårt att ta tillvara på sina målchanser. Det är ett problem som de kommit till rätta med 2026 vilket visade sig mot Åstorp.
– Vi har bättre spelare den här säsongen, säger Adam Reggiani.
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