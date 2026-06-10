Här är bästa golfhålen hos klubbarna i Kungsbacka

Sju banor i en enda kommun. Så är läget i Kungsbacka.
Men intresset för golf håller sig och Maria Magnusson på Gräppås GK tycker att klubbarna kompletterar varandra bra.
– Man kan tro att vi konkurrerar men så känns det inte.
Här kan du läsa om hur tidigt du behöver boka och även om respektive banas bästa hål.
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