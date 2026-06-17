Vill satsa på vaccination och mammografi till äldre

Av Julia Sandstén Vikberg

Mammografiundersökningar för kvinnor över 74 år, ett vaccinationsprogram för äldre och fler förebyggande hälsoinsatser. Det vill Liberalerna införa i Region Halland.

– Har vi invånare som mår bättre minskar också kostnaden för sjukvården, säger Hanna Schölander (L), riksdagskandidat.



Arkivfoto: Ronny Karlsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Liberalerna i Halland skriver i ett utspel att partiet vill satsa mer på förebyggande hälsoinsatser i Region Halland. Partiet vill bland annat att regionen inför ett samlat vaccinationsprogram för äldre. Vaccinationer mot influensa, pneumokocker, difteri, stelkramp, kikhosta och bältros ska erbjudas.

– I dag får man influensaspruta som äldre. Men vi vill öka det med fler vaccin för vi ser att det gör att våra äldre är friskare längre och mår bättre, säger Hanna Schölander.

En annan satsning som partiet vill göra är att kvinnor över 74 år ska fortsätta kallas till regelbundna mammografiundersökningar. I dag upphör dessa kallelser efter 74 års ålder.

– Det är en fråga vi i Liberalerna har drivit länge med Barbro Westerholm i spetsen. Det handlar om att man fortfarande får bröstcancer fast man är äldre och vi tycker att kvinnor över 74 år också ska få screenas, säger Hanna Schölander.

Liberalerna vill också ge vårdcentralerna ett tydligare ansvar för att arbeta med livsstilsrelaterade hälsoproblem som rökning, riskbruk av alkohol och övervikt, i nära samarbete med kommunerna.

– I dag har vi infört att 40-åringar erbjuds hälsosamtal, vilket vi tycker är jättebra. Men det finns många sjukdomar som också beror på hur man lever. När man är på sin vårdcentral vill vi därför också att läkarna faktiskt ska prata om det. Om vi kan satsa på förebyggande vård och tidiga insatser kan vi leva längre och få en bättre livskvalitet. Det är en klok investering inför framtiden. Om våra invånare mår bättre minskar också kostnaderna för sjukvården.

Borde pengarna inte gå till de som behöver vård istället för förebyggande insatser?

– Vi i Liberalerna tycker att det är jätteviktigt med förebyggande tidiga insatser. Det är mycket bättre för både individen och samhället att man tar tag i problemen innan de blir för stora, så att man jobbar förebyggande istället för rehabiliterande. Har du blivit så sjuk kostar du också mer pengar och det finns också ett mänskligt lidande i det hela. Om vi hela tiden kan jobba mycket förebyggande mår människor bättre och vi får lägre kostnader, säger Hanna Schölander.

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