VM-festen i fara – oväder på väg mot Kungsbacka

Av Carl Johan Mårtensson

Planerar du att följa Sveriges VM-match utomhus under midsommardagen? Då kan det vara läge att tänka om.

– Det kan bli rejäl åska. Jag vågar inte lova att det är borta till lördag kväll, säger Angelica Lundberg, meteorolog vid SMHI.



Ett åskoväder väntas dra in över Kungsbacka och stora delar av Sverige under midsommardagen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Midsommarafton ser ut att bjuda på ett klassiskt svenskt midsommarväder med en blandning av sol och moln och temperaturer runt 20-strecket.

Men säg den lycka som varar.

Under midsommardagen väntas ett åsk- och regnoväder dra in över hela södra Sverige. Det visar SMHIs senaste prognos och nu utfärdas en gul varning.

– Vi har varm och fuktig luft som kommer upp söderifrån och det räknar vi med kommer generera åska och regnskurar i varningsområdet, säger Angelica Lundberg.

– Första omgången kommer in natten mot lördag morgon. Vi får temperaturer på mellan 20 och 25 grader och det kan bli värmeåskväder som blommar ut. Det kraftigaste ser ut att passera under förmiddagen men det kan bli rejäl åska fortsatt under dagen också.

Men enligt meteorologen rör det sig om en tidig prognos och mycket kan hinna hända.

– Det är dock ett stort varningsområde och åska är svårbedömt. Vi kommer följa upp detta både imorgon och på lördag, det kan ske förändringar.

Många planerar att se VM-matchen utomhus på lördagskvällen?

– Jag vågar inte lova att det är borta till lördag kväll, det kan jag verkligen inte garantera. Där får man hålla koll på radarn själv och bedöma om det är värt det.

Om man ändå ger sig ut, vad finns det för risker?

– Förutom att det kan bli kraftiga skurar så finns det risk för strömavbrott, vattenplaning och nedsatt sikt i trafiken. Det är inget bra att stå under träd och kanske inte med ett paraply i högsta hugg. Det kan vara farligt att vistas utomhus om det blixtrar mycket, det får man ta med sig om man planerar att gå ut, säger Angelica Lundberg.