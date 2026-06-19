Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-06-20 KL. 18:50
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Stor optimism hos VM-publiken på torget

Av Thomas Östberg

Väder med blixtar och dunder var länge ett hot mot visningen av VM-matchen mellan Sverige och Nederländerna, men klockan 14 på tog kommunen beslutet att genomföra evenemanget. Därefter färgades torget och de kringliggande serveringarna sakta men säkert i en allt gulare kulör.

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