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ISHOCKEY 2026-06-20 KL. 13:30
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Frölunda kommer till Kungsbacka: "Superroligt"

Av Eric Andersson

Det är två år sedan sist och nu är det dags igen. Till hösten kommer Frölunda HC tillbaka till Kungsbacka för att spela en träningsmatch.
– Det är ett kvitto på att vi är en bra arrangör, säger Peter Kronvall, ordförande i Hanhals Kings.

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