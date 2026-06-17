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NYHETER 2026-06-18 KL. 15:15

Politikern minns VM-dramat och vill vara med i Shark Week

Fredrik Kollberg, politiker och företagare, minns VM 1994 och straffläggningen som sitt starkaste tv-minne. Han tittar främst på sport, dokumentärer och nyheter och undviker realityserier helt. Drömmen är att medverka i ett naturprogram som Shark Week.

Politikern minns VM-dramat och vill vara med i Shark Week
Politikern som varit med i dramaserier undviker realitysåpor men gillar dokumentärer.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Fredrik Kollberg

Ålder: 48 år

Yrke: Politiker/företagare

Mitt bästa tv-minne genom tiderna:

Straffläggningen i fotbolls-VM 1994. Den totala glädjen, hela upplevelsen av den VM-turneringen.

Vilken typ av tv-program tittar du mest på?

Dokumentärer, sport och nyheter. Jag är en stor IFK Göteborg-supporter så ser alla deras matcher på plats eller på tv. När det kommer till dokumentärer så är det väldigt blandat, allt från natur till true crime.

Hur mycket ser du på tv varje vecka?

Det är skiftande beroende på årstid och väder men kanske 4-5 timmar i veckan i genomsnitt.

Vilken typ av program tittar du aldrig på??

Realitysåpor som Love Island, Robinson etc. Det är program som inte lockar mig alls faktiskt.

Vilket tv-program skulle du helst vilja vara med i?

Jag har faktiskt varit med i några drama-tv-serier, när jag studerade på universitetet för att dryga ut studiemedlen. Skulle gärna vilja vara med i ett naturprogram som Shark Week.



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