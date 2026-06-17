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NYHETER 2026-06-18 KL. 20:42

Risk för strömavbrott – beredskapen förstärks

Av Carl Johan Mårtensson

SMHI varnar för kraftiga regnskurar och åska under midsommardagen. Det kan ställa till med problem i trafiken och öka risken för strömavbrott. Nu förstärker elnätsbolaget Ellevio beredskapen.

Risk för strömavbrott – beredskapen förstärks
Foto: Ronny Karlsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under lördagen väntas ett rejält åsk- och regnoväder dra in över södra Sverige och Kungsbacka. SMHI har utfärdat en gul varning över hela Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste Norrland från klockan 08 till 23 under midsommardagen.

Prognosen är än så länge osäker men lokalt kan det ge upphov till kraftigt regn och åska.

– Vi har varm och fuktig luft som kommer upp söderifrån och det räknar vi med kommer generera åska och regnskurar i varningsområdet. Första omgången kommer in natten mot lördag morgon. Vi får temperaturer på mellan 20 och 25 grader och det kan bli värmeåskväder som blommar ut. Det kraftigaste ser ut att passera under förmiddagen men det kan bli rejäl åska fortsatt under dagen också, sa Angelica Lundberg, meteorolog vid SMHI, tidigare idag till NH.

SMHI varnar bland annat för att åskovädret kan ställa till med problem i trafiken och orsaka strömavbrott. Med anledning av det väljer nu Ellevio att förstärka beredskapen med extra fält- och driftpersonal.


Fakta: Så kan du elsäkra vid åska

Åsknedslag är inte bara farligt för elektronik och elektriska apparater, utan kan också orsaka brand och personskada.

Kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar och se över din elektriska anläggning regelbundet.

Dra gärna ut kontakter till hemmets elektriska apparater. Viss elektronisk utrustning kan vara svår att koppla ur. Då finns det så kallade åsk- och överspänningsskydd som kan monteras direkt i vägguttagen alternativt fast i mätarskåp/elcentral. Tänk på att fasta åskskydd måste installeras av en elinstallatör.

• Undvik att använda elektriska apparater under åskväder, till exempel telefoner som är anslutna till laddare eller ett telefonjack.

• Stanna inomhus under åskväder och undvik kontakt med metallföremål eftersom de kan fungera som ledare för elektricitet. Bada inte i sjöar och vattendrag eftersom vatten leder ström. Vistas heller inte under höga föremål som till exempel träd, stolpar och flaggstänger. Vänta också med att duscha eller bada inomhus.

Källa: Elsäkerhetsverket/Ellevio



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