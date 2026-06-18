Företaget öppnar eventlokal i centrala Kungsbacka

Av Julia Sandstén Vikberg

Paulina Olinder och Josefine Berlajolli driver cateringföretaget Jaypeas sedan lite mer än två år tillbaka. Nu öppnar de en eventlokal i centrala Kungsbacka.



Paulina Olinder och Josefine Berlajolli, som driver cateringföretaget Jaypeas, öppnar nu en eventlokal. Foto: Julia Sandstén Vikberg

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Paulina Olinder och styvdottern Josefine Berlajolli startade Jaypeas under hösten 2023. Företaget arbetar med catering till både företag och privata tillställningar, och har även en foodtruck som man kan boka till olika evenemang. Men de har länge varit på jakt efter en lokal.

– Prio ett för oss har varit att ha ett preppkök för cateringverksamheten och foodtrucken. Så vi har kollat runt efter lokaler och så dök den här upp. Det kändes som att det var bra vibe här och den ligger i ett bra läge. Den ligger centralt, det är lätt att ta sig hit och det finns bra parkeringsmöjligheter, säger Paulina Olinder.

Tanken är att man ska kunna boka ett paket med hyrning av eventlokalen och skräddarsydd mat till tillställningen. Både företag och privatpersoner kan boka in sig.

– Det kan vara ett företag som vill ordna till exempel ett dagsevent eller ha julbord här. För privatpersoner kan det vara allt från 30-, 40-, 50- eller 60-årsmiddagar till en möhippa eller minnesstund, säger Paulina Olinder.

I april fick de ta över lokalen som ligger på Östergatan, men den behövde renoveras. Köket är klart och golvet har bytts ut, men lokalen behöver både målas om och inredas.

– Vi vill ha hög mysfaktor i lokalen, säger Josefine Berlajolli.

– Det ska vara lite som att komma in i ett vardagsrum. Här ska vi ha en loungedel där man kanske kan sitta och ta en drink, säger Paulina Olinder och pekar på en del av lokalen.

Planen är att lokalen ska stå redo för bokningar i höst.

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