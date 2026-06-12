Så minns fotografen sin VM-sommar i USA 1994

Sommaren 1994 skapades några av svensk idrottshistorias starkaste minnen. På plats mitt i händelsernas centrum var Tommy Svensson.
Då menar vi inte förbundskaptenen utan fotografen och Onsalabon Tommy Svensson.
– Vi skulle vara kvar så länge Sverige var kvar i turneringen, men då åkte ju aldrig ur, säger han.
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