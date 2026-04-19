Därför vill ordföranden fortsätta: "Brinner för Hanhals"

Av Eric Andersson

När Hanhals Kings har årsmöte ikväll ställer Peter Kronvall upp för omval på ordförandeposten. Där kommer även föreningen presentera ett positivt ekonomiskt resultat.

Foto: Eric Andersson

ISHOCKEY. Ikväll har Hanhals Kings sitt årsmöte och på ordförandeposten väntas det inte bli några förändringar. Om årsmötet går på valberedningens förslag till ny styrelse så kommer Peter Kronvall hålla i ordförandeklubban ytterligare ett år. Det fanns inga tvivel kring huruvida han skulle ställa upp för omval eller inte.

– Jag brukar alltid lyssna in medlemmarna. Om de vill att jag ska vara kvar så ser jag det som ett bra kvitto för mitt arbete. Jag brinner för att fortsätta utveckla Hanhals och det finns mycket kvar att göra, säger Peter Kronvall.

På det ekonomiska planet har det varit ett stabilt år för Hanhals. Föreningen gjorde ett plusresultat på 34 000 kronor, vilket var ett par tusenlappar över budget. Omsättningen minskade dock med knappt 700 000 kronor.

– Det har funnits lite avvikelser under året som vi hanterat på ett bra sätt, mycket tack vare att femnationersturneringen blev en succé. Att omsättningen minskade beror främst på sponsorintäkter och att det inte var någon Frölundamatch.

Hur har året varit i Hanhals?

– Det har varit ett bra år. Vi fick förtroende från förbundet att arrangera femnationersturneringen vilket vi gjorde på ett bra sätt genom ett bra samarbete med kommunen. Vi har också jobbat vidare med utbildningsfrågor för att säkerställa att vi har en trygg miljö.

Organisatoriskt har föreningen beslutat att inte ersätta klubbchefsrollen, som Håkan Ehrnberg lämnar, rakt av. Istället ska arbetsuppgifterna fördelas på flera personer.

– Vi gör ett spännande omtag där ambitionen är att få specialkompetens på rätt funktioner.

Till kommande verksamhetsår har Hanhals lagt en budget med ett överskott på 16 000 kronor.