Debatt: Resultaten som betyder något

Carita Boulwén (SD), riksdagsledamot, ledamot Kungsbacka kommunfullmäktige och Stefan Jägnert (SD), gruppledare, ledamot Kungsbacka kommunfullmäktige. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Replik på S, På tal om hyckleri

Socialdemokraterna försöker skapa bilden av att Sverigedemokraterna inte bryr sig om personalens situation eftersom vi inte antagit de förslag som 16 fackförbund förde fram inför budgeten. Det är en både förenklad och missvisande bild.

Att vi inte kopierar varje fackligt förslag rakt in i vår budget betyder inte att vi inte lyssnar på personalen. Vi måste också prioritera och ta ansvar för helheten.

Framför allt blir S historieskrivning märklig när man ser vad vi faktiskt drivit inom vård och omsorg.

Vi har bland annat föreslagit en kriskommission för äldreomsorgen med fokus på arbetsmiljö, fler kollegor, rimliga löner och bättre scheman, ett förslag som S själva röstade nej till.

Vi har drivit slopad minutstyrning, bättre och hållbara scheman, bättre kontinuitet och bemanning, bättre mat, språkkrav, skobidrag och hårdare uppföljning när omsorgen brister. Vi har också varit tydliga när vi ansett att Moderaterna och styret inte gjort tillräckligt.

Inför 2027 lägger vi dessutom ytterligare 20 miljoner kronor på vård och omsorg, bland annat för minskad stress och bättre arbetsmiljö, samt 6 miljoner till skobidrag.

Att då hävda att skillnaden mellan M och SD är minimal håller inte. Inom vård och omsorg har vi tvärtom legat på under hela mandatperioden.

Sedan detta ständiga prat om att S minsann ”tar fighten”. Ni verkar ha fått för er att högt tonläge och en stundtals direkt otrevlig retorik är ett bevis på politisk handlingskraft. Det är det inte. Och jag tror att ganska många är rejält trötta på den debattstilen.

Vi behöver inte skrika högst eller skapa dålig stämning för att visa att vi tycker annorlunda. Vi säger ifrån när det behövs, men framför allt lägger vi konkreta förslag, förhandlar och ser till att påverka.

Det kanske inte låter lika mycket som Socialdemokraternas sätt att bedriva opposition. Men det ger resultat. Faktum kvarstår, Sverigedemokraterna får igenom betydligt mer av vår politik än vad Socialdemokraterna får igenom av sin.

Och i slutändan är det resultaten som betyder något, en bättre arbetsmiljö där personalen orkar med sitt arbete, vill stanna kvar och där fler faktiskt vill söka sig till vård och omsorg.

Carita Boulwén (SD)

Riksdagsledamot

Ledamot Kungsbacka kommunfullmäktige

Stefan Jägnert (SD)

Gruppledare

Ledamot Kungsbacka kommunfullmäktige

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