Nattens valsiffror: Så ser det ut i Kungsbacka

46 valdistrikt är räknade i Kungsbacka. Här är de senaste siffrorna från valet.



Valmyndighetens senaste siffror visar hur rösterna fördelar sig mellan partierna i Kungsbacka. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Enligt Valmyndighetens senaste uppdatering var 46 distrikt räknade.

Moderaterna har hittills fått 17 623 röster, vilket motsvarar 33,3 procent och en ökning med 2,5 procentenheter. Socialdemokraterna har fått 9 590 röster, 18,1 procent och minskar med 1,3 procentenheter. Sverigedemokraterna har fått 8 640 röster, 16,3 procent, vilket är oförändrat jämfört med föregående val.

Centerpartiet har fått 4 650 röster, 8,8 procent och minskar med 0,2 procentenheter. Liberalerna har fått 3 092 röster, 5,8 procent och minskar med 0,8 procentenheter. Kristdemokraterna har fått 3 009 röster, 5,7 procent och minskar med 0,1 procentenheter.

Miljöpartiet har fått 2 266 röster, 4,3 procent och ökar med 1,0 procentenhet. Kungsbackaborna har fått 1 840 röster, 3,5 procent och minskar med 0,1 procentenheter. Vänsterpartiet har fått 1 600 röster, 3,0 procent och minskar med 0,3 procentenheter.

Alternativ för Sverige har fått 368 röster, 0,7 procent och ökar med 0,1 procentenhet. Medborgerlig Samling har fått 149 röster, 0,3 procent och minskar med 0,4 procentenheter. Övriga partier har fått 129 röster, 0,2 procent och minskar med 0,4 procentenheter.