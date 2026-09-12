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NYHETER 2026-09-14 KL. 06:45
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Miljonbelopp från restaurang gick till spel – man döms

Av Thomas Östberg

Skyddstillsyn med samhällstjänst, näringsförbud och ett miljonbelopp i skadestånd. Det blev påföljden för den man i 30-årsåldern som 2023 gjorde 182 egna uttag ur ett restaurangföretag där han var ansvarig för banktransaktioner. Kungsbackabolaget gick senare i konkurs.

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