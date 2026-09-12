Sprang från polisen – hamnade i Kungsbackaån

När polisen stannade flera personer för kontroll hittades misstänkt narkotika. Personen som hade narkotikan valde då att springa från platsen och försökte undkomma genom att hoppa i ån.
Polisen stoppade ett flertal personer på Västergatan i Kungsbacka natten till fredag. På en av personerna hittades misstänkt narkotika.
– När patrullen försöker hantera de andra personerna väljer personen som man hittade narkotika på att springa därifrån, till en bro som går över Kungsbackaån. I samband med detta faller eller hoppar personen i vattnet, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.
Personen försökte simma ifrån patrullen men hittades senare i en buske i närheten av ån.
– Personen befann sig i ån i cirka en halvtimme. Det var nog 30 kalla minuter, kan jag tänka mig, säger Gustav Arvidsson.
Personen togs med för kontroll och misstänks nu för narkotikainnehav och för att ha brukat narkotika.
Även räddningstjänsten var på plats och bistod polisen.
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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.