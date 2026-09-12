Sprang från polisen – hamnade i Kungsbackaån

Av Johanna Simonsson

När polisen stannade flera personer för kontroll hittades misstänkt narkotika. Personen som hade narkotikan valde då att springa från platsen och försökte undkomma genom att hoppa i ån.

En man sprang från polis och hamnade i Kungsbackaån. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Polisen stoppade ett flertal personer på Västergatan i Kungsbacka natten till fredag. På en av personerna hittades misstänkt narkotika.

– När patrullen försöker hantera de andra personerna väljer personen som man hittade narkotika på att springa därifrån, till en bro som går över Kungsbackaån. I samband med detta faller eller hoppar personen i vattnet, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.

Personen försökte simma ifrån patrullen men hittades senare i en buske i närheten av ån.

– Personen befann sig i ån i cirka en halvtimme. Det var nog 30 kalla minuter, kan jag tänka mig, säger Gustav Arvidsson.

Personen togs med för kontroll och misstänks nu för narkotikainnehav och för att ha brukat narkotika.

Även räddningstjänsten var på plats och bistod polisen.