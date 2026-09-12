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NYHETER 2026-09-14 KL. 12:06

Strömavbrott – hundratals hushåll drabbades

Av Linnea Andersson

Under måndagen inträffade ett strömavbrott i Kungsbacka kommun. Flera hundra hushåll drabbades.

Strömavbrott – hundratals hushåll drabbades
Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strömavbrottet insträffade klockan 10.40 på måndagen. Bland annat berörs delar av centrala Kungsbacka, Varla, Höglanda och Anneberg.

Som mest drabbades 452 kunder, enligt Ellevio. Strax innan klockan 12 är det dock endast ett tiotal drabbade.

Ellevio är på plats i området och arbetar med att lösa problemet. Det beräknas vara klart klockan 13.30.



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"Vi visste inte om hon skulle överleva"

När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


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