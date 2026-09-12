Strömavbrott – hundratals hushåll drabbades

Av Linnea Andersson

Under måndagen inträffade ett strömavbrott i Kungsbacka kommun. Flera hundra hushåll drabbades.

Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strömavbrottet insträffade klockan 10.40 på måndagen. Bland annat berörs delar av centrala Kungsbacka, Varla, Höglanda och Anneberg.

Som mest drabbades 452 kunder, enligt Ellevio. Strax innan klockan 12 är det dock endast ett tiotal drabbade.

Ellevio är på plats i området och arbetar med att lösa problemet. Det beräknas vara klart klockan 13.30.