Rök från villa – räddningstjänsten ryckte ut

Under söndagseftermiddagen larmades räddningstjänsten till en villa i Älvsåker.
Larmet kom in klockan 14.46 under söndagen och gällde initialt en misstänkt brand i en villa i Älvsåker. Det var de boende som slog larm och räddningstjänsten ryckte ut.
– Det var ingen brand utan en torrkokning på en spis, röken kom från en kastrull, säger Fredrik Östlund, larm- och ledningsoperatör vid Räddningstjänsten Storgöteborg.
Räddningstjänsten lämnade platsen efter en kort stund. Ingen ska ha kommit till skada.
Vreeswijk och akrobatik när skådespelaren intar Kungsbacka
✔ Gick och la sig som världsmästare ✔ Prispengarna ✔ Har överraskat sig själv
Lokala partiledare intervjuas inför valet
Lokala partiledare intervjuas inför valet
När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.