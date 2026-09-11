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Rök från villa – räddningstjänsten ryckte ut

Av Carl Johan Mårtensson

Under söndagseftermiddagen larmades räddningstjänsten till en villa i Älvsåker.

Rök från villa – räddningstjänsten ryckte ut
Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 14.46 under söndagen och gällde initialt en misstänkt brand i en villa i Älvsåker. Det var de boende som slog larm och räddningstjänsten ryckte ut.

– Det var ingen brand utan en torrkokning på en spis, röken kom från en kastrull, säger Fredrik Östlund, larm- och ledningsoperatör vid Räddningstjänsten Storgöteborg.

Räddningstjänsten lämnade platsen efter en kort stund. Ingen ska ha kommit till skada.



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