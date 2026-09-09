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DEBATT 2026-09-11 KL. 11:00

Debatt: Din röst ska märkas även efter valet

Debatt: Din röst ska märkas även efter valet
Besluten om Kungsbackas framtid är en fråga som lyfts i debattartikeln. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

På söndag avgörs inte bara vilka som får platser i kommunfullmäktige. Valet avgör också vilka röster som kommer att höras när dörrarna stängs och förhandlingarna om Kungsbackas framtid börjar.

Under en valrörelse lovar nästan alla partier förbättringar. Men efter valet ska partierna komma överens, poster ska fördelas och kompromisser ska skrivas in i politiska överenskommelser. Då finns en risk att viktiga lokala frågor försvinner bland blockpolitik och nationella partilinjer.

Det är där Kungsbackaborna behövs.

Vi har ingen partiledning i Stockholm att fråga och inget nationellt parti att anpassa oss efter. Vi kan därför samarbeta med de partier som är beredda att genomföra bra lösningar för Kungsbackas invånare.

Det betyder inte att vi saknar riktning. Tvärtom är vår utgångspunkt tydlig: invånarna ska gå före systemet.

Vi vill att kommunen ska styras med tydliga mål, ansvar och uppföljning. Beslut ska inte bara fattas – det måste också följas upp att de verkligen genomförs och ger avsedd effekt.

Vi vill minska onödig administration så att mer tid och resurser når skolan, omsorgen och andra verksamheter som invånarna faktiskt möter. Företagare och föreningar ska få tydligare besked och en enklare väg in till kommunen.

Vi vill skapa större kontinuitet i äldreomsorgen, stärka det förebyggande arbetet och ge de äldre ett verkligt inflytande. Därför har vi bland annat arbetat för ett pensionärsråd och föreslagit friskvårdsbidrag för äldre.

Vi vill också att hela kommunen ska fungera. Barn och ungdomar ska kunna ta sig till skolan och fritidsaktiviteter, och beslut om byggande, vatten och avlopp måste anpassas efter de lokala förutsättningarna i olika delar av Kungsbacka.

Efter valet tänker vi tala med de partier som är beredda att omsätta goda förslag i verkligheten. Vi kommer inte att ge någon ett blankt stöd. Inflytande ska användas för att åstadkomma konkreta förbättringar – inte bara för att fördela politiska poster.

En röst på Kungsbackaborna är därför inte bara en markering på valdagen. Det är ett uppdrag att fortsätta ställa frågor, följa upp besluten och kräva resultat under hela mandatperioden.

Du kan rösta nationellt i riksdagsvalet. Men i kommunvalet kan du rösta lokalt.

Inte höger. Inte vänster. Rakt fram.

Christer Perfjell

Ordförande och gruppledare, Kungsbackaborna

Agnetha Ernegård

Kandidat för Kungsbackaborna

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