Debatt: M lånar – vi prioriterar annat

När ekonomin växer ska det märkas i Kungsbackabornas plånböcker, skriver debattörerna. Foto: Riksbanken

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Helena Storckenfeldt (M) anklagar oss för att lämna notan till väljarna. Det är ett häpnadsväckande påstående från ett parti som har tappat kontrollen över svensk ekonomi. Hittills har Ulf Kristersson (M) och Jimmie Åkesson (SD) sänkt sin egen skatt med omkring 6 000 kronor i månaden.

Nu går Tidöpartierna till val på ytterligare skattesänkningar som skulle ge Kristersson omkring 15 000 kronor mer i månaden. Samtidigt har vanligt folks reallöner ännu inte återhämtat sig och skola, vård och omsorg fått stå tillbaka.

Resultaten talar sitt tydliga språk. Nästan 100 000 fler är arbetslösa än när regeringen tillträdde. När arbetslösheten minskat i övriga EU har den ökat i Sverige. Tillväxten har varit svag, konkurserna rekordmånga och vanligt folks ekonomi hårt pressad. Tidöpartierna har prioriterat sänkt skatt för dem som tjänar mest, samtidigt som de gjort mediciner dyrare, försämrat tandvården för unga och vägrat höja barnbidraget, trots att andra nordiska länder har stöttat barnfamiljer när priserna stigit.

Misslyckandet syns även i statsfinanserna. Finanspolitiska rådet har riktat sin skarpaste kritik någonsin mot en regerings ekonomiska politik. I år beräknas underskottet till omkring 200 miljarder kronor. Regeringen skuldsätter Kungsbackaborna med nästan 200 000 kronor varje minut.

Finansministern konstaterade i vintras att ”pengarna är slut”. Ändå fortsätter pengarullningen. Det är Kungsbackaborna som får betala priset när lånade pengar används till skattesänkningar för dem som redan har mest, samtidigt som välfärden får stå tillbaka och arbetslösheten tillåts dra i väg. Vi socialdemokrater gör andra prioriteringar. Samtliga våra budgetförslag i riksdagen är fullt finansierade. I vår senaste budget har vi dessutom omkring fem miljarder kronor starkare finansiellt sparande än regeringen.

Vi vill få fart på svensk ekonomi, pressa tillbaka arbetslösheten och få i gång bostadsbyggandet. Samtidigt ska skolan, vården och omsorgen stärkas. Därför går vi till val på ett plånbokslöfte för vanligt folk: fler jobb, höjt barn- och studiebidrag, billigare mediciner, avskaffat karensavdrag och en starkare a-kassa. När ekonomin växer ska det märkas i Kungsbackabornas plånböcker.

Moderaternas tal om en ”bolåneskatt” är dessutom missvisande. Vårt förslag gäller bankernas övervinster och är utformat så att bankerna kan minska skatten genom att pressa sina räntemarginaler och därmed sänka kostnaderna för bolånetagarna. Vi står även bakom skattefritt ISK upp till 300 000 kronor. Det hade Storckenfeldt vetat om hon läst våra budgetförslag.

Skillnaden är tydlig. Moderaterna lånar till skattesänkningar för dem som tjänar mest. Vi prioriterar att få fart på svensk ekonomi, stärka välfärden och pressa tillbaka arbetslösheten.

Aida Birinxhiku (S), riksdagsledamot

Magdalena Sundqvist (S), kommunalråd

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