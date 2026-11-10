Bostadsrätter populära – högsta siffran på tio år

Försäljningen av bostadsrätter i Kungsbacka kommun har ökat kraftigt den senaste tiden. Perioden augusti-oktober blev den bästa på tio år.
Nyhetsbyrån Newsworthy har analyserat ny statistik från Svensk Mäklarstatistik och Kungsbacka kommun sticker ut. Under perioden augusti-oktober såldes 167 bostadsrätter. Det är den högsta siffran för en tremånadersperiod sedan 2016. Under samma period i fjol såldes 114 bostadsrätter i Kungsbacka kommun.
De 167 bostadsrätterna hade ett genomsnittligt pris på 3,5 miljoner kronor. I hela Halland såldes 596 bostadsrätter för i snitt 2,8 miljoner kronor.
Statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar också på en prisuppgång i Kungsbacka kommun. Medelpriset på försäljningarna av bostadsrätter i kommunen var 3 procent högre än för tre månader sedan. Även i hela Halland ökar priserna på bostadsrätter. I hela länet noterades en prisuppgång på 4 procent.
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Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.