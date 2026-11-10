Bostadsrätter populära – högsta siffran på tio år

Av Stefan Pettersson

Försäljningen av bostadsrätter i Kungsbacka kommun har ökat kraftigt den senaste tiden. Perioden augusti-oktober blev den bästa på tio år.



Det såldes många bostadsrätter senaste tremånadersperioden. Arkivfoto: Sven Lundstedt

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Nyhetsbyrån Newsworthy har analyserat ny statistik från Svensk Mäklarstatistik och Kungsbacka kommun sticker ut. Under perioden augusti-oktober såldes 167 bostadsrätter. Det är den högsta siffran för en tremånadersperiod sedan 2016. Under samma period i fjol såldes 114 bostadsrätter i Kungsbacka kommun.

De 167 bostadsrätterna hade ett genomsnittligt pris på 3,5 miljoner kronor. I hela Halland såldes 596 bostadsrätter för i snitt 2,8 miljoner kronor.

Statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar också på en prisuppgång i Kungsbacka kommun. Medelpriset på försäljningarna av bostadsrätter i kommunen var 3 procent högre än för tre månader sedan. Även i hela Halland ökar priserna på bostadsrätter. I hela länet noterades en prisuppgång på 4 procent.

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