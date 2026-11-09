Efter splittringen: C-topparna om regeringsfrågan

Centerpartiet är splittrat i regeringsfrågan. Partiledaren uppges vilja hitta ett samarbete med den forna Alliansen, medan andra i partiledningen fortsätter hålla Magdalena Andersson som sin statsministerkandidat.
NH frågade tre tunga lokala centerpartister åt vilket håll de tycker partiet ska gå.
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