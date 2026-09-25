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BLÅLJUS 2026-11-11 KL. 17:33

Olycka på E6 med flera fordon

Av Christina Wagner

En olycka har inträffat på E6 mellan Varlamotet och Kungsbackamotet.

Olycka på E6 med flera fordon

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Olyckan inträffade strax innan klockan 17.15 och har mycket stor påverkan på trafiken södergående riktning. Flera personbilar ska vara inblandade som står i vänster fil enligt Trafiken.nu.

Vid kl 17.40 meddelar räddningtjänsten att det är fyra bilar som är inblandade.

– Vi har flyttat dem till vägrenen, men vägen är helt avstängd i södergående riktning och det är långa köer. Vi kommer öppna ett körfält alldeles snart, säger Björn Wänström på ledningscentralen, Räddningstjänsten Storgöteborg.

Köerna förväntas pågå till runt kl 18.00.



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