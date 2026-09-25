Olycka på E6 med flera fordon

En olycka har inträffat på E6 mellan Varlamotet och Kungsbackamotet.
Olyckan inträffade strax innan klockan 17.15 och har mycket stor påverkan på trafiken södergående riktning. Flera personbilar ska vara inblandade som står i vänster fil enligt Trafiken.nu.
Vid kl 17.40 meddelar räddningtjänsten att det är fyra bilar som är inblandade.
– Vi har flyttat dem till vägrenen, men vägen är helt avstängd i södergående riktning och det är långa köer. Vi kommer öppna ett körfält alldeles snart, säger Björn Wänström på ledningscentralen, Räddningstjänsten Storgöteborg.
Köerna förväntas pågå till runt kl 18.00.
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Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.