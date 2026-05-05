Två personbilar i krock på Arendalsleden

Under eftermiddagsrusningen kolliderade två bilister vid Hede.
Det var vid 17.28 som polisen fick larmet via SOS Alarm. Olyckan inträffade vid Hede på Arendalsleden.
– En anmälan om vållande till kroppskada har upprättats, säger polisens presstalesperson Tamara Fuentes.
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Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.