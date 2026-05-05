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TRAFIK 2026-11-11 KL. 21:47

Två personbilar i krock på Arendalsleden

Av Christina Wagner

Under eftermiddagsrusningen kolliderade två bilister vid Hede.

Två personbilar i krock på Arendalsleden

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 17.28 som polisen fick larmet via SOS Alarm. Olyckan inträffade vid Hede på Arendalsleden.

– En anmälan om vållande till kroppskada har upprättats, säger polisens presstalesperson Tamara Fuentes.



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