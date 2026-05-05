Två personbilar i krock på Arendalsleden

Av Christina Wagner

Under eftermiddagsrusningen kolliderade två bilister vid Hede.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 17.28 som polisen fick larmet via SOS Alarm. Olyckan inträffade vid Hede på Arendalsleden.

– En anmälan om vållande till kroppskada har upprättats, säger polisens presstalesperson Tamara Fuentes.