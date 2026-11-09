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NYHETER 2026-11-11 KL. 18:00

Regnskurar drar in – kan bli inslag av snö

Av Linnea Andersson

Torsdagen bjuder på växlande väder i Kungsbacka med både regn och sol. Men framåt eftermiddagen sjunker temperaturen och då kan regnskurarna få inslag av snö.

Regnskurar drar in – kan bli inslag av snö
Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under morgonen och förmiddagen passerar regnskurar över Kungsbacka. Det kan också bli en stunds uppehåll med sol.

– Solen väntas titta fram en stund på förmiddagen, men under eftermiddagen drar fler regnskurar in. Då kommer också kyligare luft, vilket kan ge inslag av snö i skurarna, säger Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI.

Det blir också blåsigare än det varit de senaste dagarna. Temperaturen håller sig mellan 5 och 9 grader, men sjunker framåt kvällen.

Under fredagen ser prognosen ljusare ut. Då väntar en hel del sol, även om det blir något kallare än under torsdagen.



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