Regnskurar drar in – kan bli inslag av snö

Torsdagen bjuder på växlande väder i Kungsbacka med både regn och sol. Men framåt eftermiddagen sjunker temperaturen och då kan regnskurarna få inslag av snö.
Under morgonen och förmiddagen passerar regnskurar över Kungsbacka. Det kan också bli en stunds uppehåll med sol.
– Solen väntas titta fram en stund på förmiddagen, men under eftermiddagen drar fler regnskurar in. Då kommer också kyligare luft, vilket kan ge inslag av snö i skurarna, säger Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI.
Det blir också blåsigare än det varit de senaste dagarna. Temperaturen håller sig mellan 5 och 9 grader, men sjunker framåt kvällen.
Under fredagen ser prognosen ljusare ut. Då väntar en hel del sol, även om det blir något kallare än under torsdagen.
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Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.