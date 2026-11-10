Bil läckte olja över väg – räddningstjänsten larmades

Räddningstjänsten har ryckt ut på ett larm om utsläpp av farligt ämne. Det rör sig om olja som hamnat på vägen.
Larmet kom klockan 14 på torsdagen.
Det rör sig om en personbil som läckt olja på vägen i Borgås vid Hede.
– Arbete pågår av både räddningstjänst och kommunen med att sanera vägen, säger Andreas Krantz, räddningsledare på plats.
Räddningstjänsten har lagt ut absorberingsmedel. Vid klockan 14.20 är de på väg att lämna platsen.
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Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.