Bil läckte olja över väg – räddningstjänsten larmades

Av Linnea Andersson

Räddningstjänsten har ryckt ut på ett larm om utsläpp av farligt ämne. Det rör sig om olja som hamnat på vägen.

Foto: Jenny Segergren

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom klockan 14 på torsdagen.

Det rör sig om en personbil som läckt olja på vägen i Borgås vid Hede.

– Arbete pågår av både räddningstjänst och kommunen med att sanera vägen, säger Andreas Krantz, räddningsledare på plats.

Räddningstjänsten har lagt ut absorberingsmedel. Vid klockan 14.20 är de på väg att lämna platsen.