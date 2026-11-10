Ilska över betygen slutade med fängelse

Av Eric Andersson

En tidigare elev på en skola i Kungsbacka var missnöjd med sina betyg. Han ringde då upp två rektorer och hotade bland annat med att komma till skolan för att slå dem. Nu döms mannen i 20-årsåldern till fängelse.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var under sommaren förra året som en tidigare elev började kontakta rektorer på skolan i Kungsbacka som han gått på. Mannen, som är i 20-årsåldern, var missnöjd med att skolan bara skickade kopior på hans betyg och inte originalpappret. Han menade på att han behövde originalversionen för att få uppehållstillstånd.

Under telefonsamtalet hotade han rektorn genom att bland annat säga:

"Det här är inte slutet, jag kommer vara på er 24/7 och det kommer inte sluta här. Jag kommer inte följa lagen:"

"Hälsa till NN och NN." (Namnen på rektorns barn).

Det slutade inte där. En dryg vecka senare kontaktade mannen den biträdande rektorn på skolan. Även i det samtalet uttryckte han hot mot rektorn.

Rektorerna polisanmälde hoten och i förhör berättar de att det inte var första gången mannen tog kontakt och sa liknande saker. Enligt samtalslistorna ska den tidigare eleven ha ringt den ena rektorn 31 gånger på två veckor.

Han ska ha skiftat från att först vara missnöjd med vilka betyg han fått, till att sedan vara arg över att bara kunna få tillgång till kopior av betygen.

En av rektorerna ska ha anmält honom vid ett tidigare tillfälle när eleven kallat rektorn för "hora".

Nu har rättegången ägt rum där tingsrätten bedömde att de två målsägandena på ett trovärdigt sätt har återgett händelseförloppen. Deras berättelser får också starkt stöd av ljudinspelningar av telefonsamtalen.

Den tidigare ostraffade mannen döms till fängelse i två månader för två fall av hot mot tjänsteman. Han har inte velat svara på frågor eller medverka i frivårdens personutredning. Därför uppgav frivården att det inte går att göra en bedömning kring förmågan att fullfölja en frivårdande påföljd.

Han ska också betala ett skadestånd på 10 000 kronor för kränkning till den ena rektorn.