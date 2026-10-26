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ISHOCKEY 2026-11-12 KL. 09:38
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Matchen tvingades avbrytas: "Det var farligt"

Av Christian Johansson

Hanhals Kings bortamatch mot rivalen Bäcken HC kunde inte spelas klart under onsdagen.
– Det var farligt att åka där, säger tränaren Lasse Berntsson.

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