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DEBATT 2026-11-01 KL. 16:00

Debatt: Inkluderingens paradox

Debatt: Inkluderingens paradox
Inkludering är sannolikt ett av skolpolitikens mest okritiserade ideal, skriver debattören. Foto: Pixabay

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Inkludering är sannolikt ett av skolpolitikens mest okritiserade ideal. I skoldebatten finns en återkommande föreställning om att i princip alla elever, oavsett behov och förutsättningar, bör undervisas i samma klassrum så långt det är möjligt. Det är möjligen en tilltalande tanke, men pedagogiskt långt ifrån självklar.

Inkludering, definierat som att samtliga klassens elever befinner sig i samma rum, är inte ett självändamål. Det är ett verktyg vars värde måste bedömas utifrån dess effekter på lärande, utveckling och välmående. Det är dessa faktorer som ytterst avgör utbildningens kvalitet.

Under de senaste decennierna har svensk skola i hög grad utgått från att inkludering i sig är eftersträvansvärd. Men när ett medel börjar behandlas som ett mål riskerar syftet att gå förlorat. Frågan blir inte längre vilken miljö som bäst stödjer elevens utveckling, utan hur eleven ska anpassas till den miljö som valts.

För många elever fungerar det ordinarie klassrummet utmärkt. För andra gör det inte det. Det gäller inte minst elever med neuropsykiatriska svårigheter, stora behov av struktur eller betydande utmaningar i socialt samspel. För dessa elever kan en skolmiljö som på pappret är inkluderande innebära återkommande nederlag, stress och en ständig kamp för att hantera vardagen.

Paradoxen är att en elev kan vara fullt inkluderad organisatoriskt men samtidigt exkluderad pedagogiskt. Att befinna sig i samma rum som sina klasskamrater är inte detsamma som att kunna ta del av undervisningen på likvärdiga villkor.

Det finns dessutom en dimension som ofta förbises. När möjligheterna till alternativa lärmiljöer minskar ökar belastningen på lärare, elevhälsa och övriga elever. Resultatet riskerar att bli en situation där varken eleven eller omgivningen får de förutsättningar som krävs för att lyckas.

På samma sätt som människor har sina begränsningar har varje lärmiljö sina förutsättningar. Ett klassrum är inte oändligt flexibelt. Vid en viss punkt blir kraven på anpassning så omfattande att undervisningens kärnuppdrag påverkas. Att konstatera detta är inte ett ifrågasättande av elevers rätt till inkludering, snarare är det är ett erkännande av att olika behov ibland kräver olika lösningar.

När diskussionen om inkludering blir ideologisk riskerar sådana lösningar att betraktas som misslyckanden. I själva verket kan de vara uttryck för motsatsen: en skola som anpassar sig till verkligheten snarare än kräver att verkligheten anpassar sig till teorin.

Det är i denna balanspunkt mellan gemenskap och individanpassning, mellan principer och praktiska resultat, som en hållbar skolpolitik formas.

Inkludering bör därför inte mätas i hur många elever som befinner sig i samma klassrum. Inkludering bör mätas i hur många elever som faktiskt ges möjlighet att lyckas.

Emanuel Forsell (M),

ordförande i nämnden för Förskola och Grundskola



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