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NYHETER 2026-06-29 KL. 07:20
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Stort projekt – så ska köerna på Säröleden byggas bort

Av Ronny Karlsson

Köerna på Säröleden är en utmaning för många pendlare till Göteborg. Nu ska ska ett större projekt startas och målet är att få bort köerna.

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