Lyckad turnering i Kungsbacka: "En samlingsplats"

Onsala Pirates har varit den drivande kraften som gjort att det återigen spelas distriktslagsturneringar i U16- och U18-klassen varje år. Under helgen var nio av tio basketdistrikt i Sverige på plats i Kungsbacka för att göra upp om medaljerna.
– Det blir en samlingsplats för basketspelare från hela Sverige, säger Henric Löfvenborg.
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