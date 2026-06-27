Stor skillnad – så varmt är vattnet där du badar

De senaste dagarnas värme har förstås även påverkat badtemperaturerna i Kungsbacka. Så här varmt är det vid din badplats.
Det har varit strålande sol och rejäl sommarvärme över hela Halland de senaste dagarna, och på sina håll klagas det över för varmt väder.
Samtidigt vill många ha en behaglig temperatur på vattnet när de ska bada och där har det hänt en hel del de senaste dagarna.
Så här varmt är det på din badplats under måndagen. Tid för senaste mätning inom parentes.
Gårda brygga 21 grader (12.06)
Utholmen 21 grader (08.06)
Smarholmen 19 grader (11.06)
Åsa Vita Sand 22 grader (02.06)
Lygnern 20 grader (10.06)
Stora Hornsjön 22 grader (12.06)
Tjolöholm 22 grader (12.06)
Torstensvik 21 grader (11.06)
Hanhals 22 grader (11.06)
Lerkil 20 grader (11.06)
Räddades av polis • Barnens reaktion • Travet blev en succé
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.