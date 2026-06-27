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NYHETER 2026-06-29 KL. 10:58

Intensiv polishelg – men inga allvarliga brott i krogmiljö

Massor med folk. En del narkotikabrott och fylla. Men trots intensiva kvällar och nätter skedde inga allvarliga brott i Kungsbacka under helgen.

Intensiv polishelg – men inga allvarliga brott i krogmiljö
Polisen hade en intensiv helg, men slapp ingripa vid allvarligare brott i krogmiljö.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Stationsbefäl Ulf Eriksson tror att kombinationen av värme, semester och fotbolls-VM ledde till att väldigt många personer var på uteställen i Kungsbacka, framför allt då i de central delarna.

– Det var mycket att göra och en hög berusningsgrad på många håll. Men vi jobbade förebyggande och kunde skicka hem en del personer, det blev aldrig några allvarligare brott, säger Eriksson.

Poliserna hade trots det att göra och det rapporterades in flera fall av narkotikabrott, där personer blev påträffade med att vara påverkade.

Just det förebyggande arbetet och möjligheten att kunna gripa in tidigt ska ha hjälpt när det gäller att inte behöva gripa in vid allvarligare brott.



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