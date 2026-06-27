Så många fångades av fartkameror i Kungsbacka

De är inte så många i Kungsbacka. Men trots det åker en hel del fast i de fartkameror som finns. Så här många fångades under 2025.

En del del trafikanter fångades av fartkameror i Kungsbacka under 2025. Foto: Martin Olsson, Newsworthy

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Fartkamerorna blev ju faktiskt fler i kommunen under 2025. Nya kameror sattes nämligen upp på Gällingevägen. Men där finns bara tre registrerade fortkörare från förra året. Ska vi gissa att de blir fler under 2026?

Den kameror som fångade flest fortkörare i kommunen var de på väg 158 mellan Särö och Kungsbacka. 709 gånger registrerades fordon som kördes för fort, och det innebär nästan två stycken per dag. Detta enligt statistik från Newsworthy.

Kamerorna på Varbergsvägen var inte långt efter. Där landar noteringen på 587 fartsyndare under fjolåret.

Kameran som fångade flest fortkörare i Halland finns vid Derome på väg 41. Där fångades 863 trafikanter under 2025.

Totalt i Halland rapporterades det in 12 930 ärenden från kameror. Det var en minskning med tre procent jämfört med 2024.

Syftet med kamerasystemet är att sänka medelhastigheten på de mest olycksdrabbade vägarna, och på så vis minska antalet döda och allvarligt skadade. Det finns drygt 2 700 trafiksäkerhetskameror runt om i landet i dag, och Trafikverket räknar med att det räddar 20 liv per år och hindrar 70 personer från att bli allvarligt skadade.

Under 2025 fick ytterligare 38 mil väg fartkameror, och totalt övervakas ungefär 680 mil på det sättet. Utöver de nya kamerorna på Gällingevägen sattes det också upp fartkameror på väg 848 mellan Väröbacka och Ringhals.