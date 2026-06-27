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NYHETER 2026-06-29 KL. 09:41

Kassaskåp stals från vårdcentral i Kungsbacka

Av Ronny Karlsson

Ett kassaskåp försvann från en vårdcentral i Kungsbacka under helgen. Polisen ska nu göra en teknisk undersökning för att säkra spår.

Kassaskåp stals från vårdcentral i Kungsbacka
Polisen utreden en stöld av ett kassaskåp. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

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Brottet utfördes någon gång under helgen och det hela upptäcktes under söndagsmorgonen.

En person ska då på olovligt sätt ha tagit sig in i lokalerna, sökt runt och hittat ett kassaskåp som togs med.

– Jag vet faktiskt inte hur stort skåp, men det ska vara ett kassaskåp eller värdeskåp, säger stationsbefäl Ulf Eriksson på Kungsbackapolisen.

Det är oklart vilka värden som fanns i skåpet och det finns i nuläget ingen misstänkt för brottet.

– Vi kommer att göra en teknisk undersökning och hoppas att säkra spår, säger Eriksson.



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