Kassaskåp stals från vårdcentral i Kungsbacka

Av Ronny Karlsson

Ett kassaskåp försvann från en vårdcentral i Kungsbacka under helgen. Polisen ska nu göra en teknisk undersökning för att säkra spår.

Polisen utreden en stöld av ett kassaskåp. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Brottet utfördes någon gång under helgen och det hela upptäcktes under söndagsmorgonen.

En person ska då på olovligt sätt ha tagit sig in i lokalerna, sökt runt och hittat ett kassaskåp som togs med.

– Jag vet faktiskt inte hur stort skåp, men det ska vara ett kassaskåp eller värdeskåp, säger stationsbefäl Ulf Eriksson på Kungsbackapolisen.

Det är oklart vilka värden som fanns i skåpet och det finns i nuläget ingen misstänkt för brottet.

– Vi kommer att göra en teknisk undersökning och hoppas att säkra spår, säger Eriksson.