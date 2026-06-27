Kassaskåp stals från vårdcentral i Kungsbacka

Ett kassaskåp försvann från en vårdcentral i Kungsbacka under helgen. Polisen ska nu göra en teknisk undersökning för att säkra spår.
Brottet utfördes någon gång under helgen och det hela upptäcktes under söndagsmorgonen.
En person ska då på olovligt sätt ha tagit sig in i lokalerna, sökt runt och hittat ett kassaskåp som togs med.
– Jag vet faktiskt inte hur stort skåp, men det ska vara ett kassaskåp eller värdeskåp, säger stationsbefäl Ulf Eriksson på Kungsbackapolisen.
Det är oklart vilka värden som fanns i skåpet och det finns i nuläget ingen misstänkt för brottet.
– Vi kommer att göra en teknisk undersökning och hoppas att säkra spår, säger Eriksson.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.