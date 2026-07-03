Kändis på elskåp ska bli ett lyft för innerstaden

Av Ronny Karlsson

En kändis på elskåp ska bli ett lyft för Kungsbacka innerstad. Det är kommunens nya satsning på att göra stadskärnan mer attraktiv.



En kändis på elskåp ska sprida historiska kunskaper om Kungsbacka. Foto: Kungsbacka kommun

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Elskåp är ofta ganska grå och tråkiga. Men det vill Kungsbacka kommun ändra på. Nu har skåpen målats i en korallröd färg och med hjälp av mobiler kan förbipasserande få lära sig mer via historiska berättelser.

– Det pågår ett stort arbete med hur vi ska göra stadskärnan och platsen attraktiv för både invånare och besökare och hur vi kan bygga stolthet, säger Wendela Sanne Öhrnell, enhetschef på Kultur & Fritid.

Den historiska gruppen i kommunen arbetar tillsammans med de lokala hembygdsföreningarna och Hembygdsmuseet för att kartlägga Kungsbackas spännande historia.

Att det blev Lasse i Gatan som får representera Kungsbacka är ingen slump. Han må ha fått en del uppmärksamhet den senaste tiden, till och med en staty i hans namn och nu får invånare och turister lov att lära känna honom ytterligare när han kommer ut från de målade elskåpen i stadskärnan. Och kanske har han fått lite hybris här under våren.

– Jag är ju lite av en Kungsbacka-kändis om jag får säga det själv, säger Lars Gathenhielm i en av filmerna och påpekar samtidigt att det var kung Karl den XII som gav honom tillstånd att bedriva kaperiverksamhet (han fick stoppa fiendens handelsskepp och ta deras varor).

Men Lasse i Gatan pratar inte bara om sig själv, han delar också berättelsen om Beda Hallberg och marknaden på torget som är en gång i månaden året runt och har funnits i över 600 år.

– Handeln lyfts upp som en av Kungsbackas USP:ar och är viktig för kommunen vilket vi också vill trycka på. Vi vill ju att våra invånare ska känna stolthet och att våra besökare blir ännu med nyfikna på Kungsbacka. Det här är ett första steg som vi kan utveckla i all oändlighet om vi vill, säger Wendela Sanne Öhrnell.