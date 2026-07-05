Trio rånade och hotade man – i hans egen lägenhet

Tre personer tog sig in i en Kungsbackabos lägenhet och försökte pressa honom på pengar. De hotade honom om våld, hotade att ge sig på hans familj och tog saker från lägenheten. Nu döms gärningspersonerna för flera brott.
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