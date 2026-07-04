Galna rekordet – folk från hela Norden besökte butiken

När världsstjärnan Luke Combs hade konsert på Ullevi i helgen spred sig countryfebern ända till Kungsbacka. Butiken Western Tack and Fashion slog säljrekord när fans från hela Norden kom för att köpa cowboyhattar.
– Min revisor kommer ringa och fråga om vi börjat sälja knark, säger ägare Cecilia Lorenz.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: