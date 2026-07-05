Ungdomar vid köpcentret upprör – spelar hög musik

Om nätterna spelar motorburna ungdomar hög musik från Kungsmässans parkering. Boende i närområdet störs och köpcentrets parkering körs sönder. För Natasja Gianni, centrumledare på Kungsmässan, är det här ett stort problem.
– Vi får så otroligt många klagomål från alla håll och vi känner att vad vi än gör så blir det fel, säger hon.
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