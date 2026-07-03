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NYHETER 2026-07-06 KL. 07:31

Polisen stoppade bil på E6 – man misstänks för brott

Av Carl Johan Mårtensson

Polisen stoppade en personbil för kontroll på E6:an under natten. Nu misstänks föraren för olovlig körning.

Polisen stoppade bil på E6 – man misstänks för brott
Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid klockan 00.27 under natten till måndag som polisen stoppade en bil för kontroll på E6 i höjd med Fjärås.

– Det är en patrull som stannar en personbil för kontroll och det resulterar i en anmälan om olovlig körning, säger polisens presstalesperson Jens Andersson.

– Det troliga är att han saknande körkort eller behörighet att framföra fordonet.

Föraren, en man i 20-årsåldern, misstänks nu alltså för olovlig körning.



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FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


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