Polisen stoppade bil på E6 – man misstänks för brott

Polisen stoppade en personbil för kontroll på E6:an under natten. Nu misstänks föraren för olovlig körning.
Det var vid klockan 00.27 under natten till måndag som polisen stoppade en bil för kontroll på E6 i höjd med Fjärås.
– Det är en patrull som stannar en personbil för kontroll och det resulterar i en anmälan om olovlig körning, säger polisens presstalesperson Jens Andersson.
– Det troliga är att han saknande körkort eller behörighet att framföra fordonet.
Föraren, en man i 20-årsåldern, misstänks nu alltså för olovlig körning.
Konsert i Göteborg gav succé i Kungsbacka
Här är senaste tiden alla ros och ris
"Handlar om att utmana normer"
"Har redan separationsångest till alla mina verktyg"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.