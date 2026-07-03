Polisen stoppade bil på E6 – man misstänks för brott

Av Carl Johan Mårtensson

Polisen stoppade en personbil för kontroll på E6:an under natten. Nu misstänks föraren för olovlig körning.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid klockan 00.27 under natten till måndag som polisen stoppade en bil för kontroll på E6 i höjd med Fjärås.

– Det är en patrull som stannar en personbil för kontroll och det resulterar i en anmälan om olovlig körning, säger polisens presstalesperson Jens Andersson.

– Det troliga är att han saknande körkort eller behörighet att framföra fordonet.

Föraren, en man i 20-årsåldern, misstänks nu alltså för olovlig körning.