Debatt: Hälsa är en frihetsfråga för alla

"Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och en av våra största folkhälsoutmaningar," skriver debattörerna. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

De flesta av oss vet vad vi ska göra om en någon faller ihop av en hjärtinfarkt. Vi ringer 112, påbörjar hjärt-lungräddning och använder en hjärtstartare.

Samtidigt saknas ofta kunskap kring vad vi ska göra om personen istället visar tecken på svår psykisk ohälsa, utmattning eller självmordstankar. Stress, ångest och den ökande psykiska ohälsan i samhället påverkar människors möjlighet att arbeta, studera och leva fria liv.

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och en av våra största folkhälsoutmaningar.

För oss i Centerkvinnorna i Kungsbacka är hälsa en frihetsfråga. Ingen människa ska kämpa ensam när måendet sviktar. Vi vill att fler arbetsplatser utbildar kring psykisk första hjälpen. Det handlar inte om att ställa diagnoser, utan om att våga se, fråga, lyssna och hjälpa någon vidare till rätt stöd i tid.

Vi behöver ett samhälle som arbetar mer förebyggande. Arbetsgivare måste få bättre verktyg för att främja psykisk hälsa, vårdköerna behöver kortas och tillgången till stöd förbättras. Vi vet att kultur, idrott, natur och ett starkt föreningsliv skapar gemenskap, motverkar ensamhet och stärker människors välbefinnande. Det är förebyggande arbete när det är som bäst.

Vi accepterar inte att människor lämnas ensamma varken när hjärtat sviktar eller det psykiska måendet sviktar.

Mari-Louise Wernersson,

förbundsordförande Centerkvinnorna

Sara Aderby,

ledamot Centerkvinnorna i Kungsbacka

Karin Green,

ordförande i Centerkvinnorna i Kungsbacka

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