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NYHETER 2026-07-06 KL. 12:20
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Män åtalas – fem kilo knark hittades vid rutinkontroll

Av Ronny Karlsson

Polisen ville kontrollera ett fordon som hade en del brister. Då hittades nästan fem kilo narkotika och två män åtalas för grovt narkotikabrott.

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