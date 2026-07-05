Härligt med ett tryggt sommarlov – men inte för alla

Av Anton Bergenkull Lorentzson
Sommarlovet ska vara glatt och härligt för barn och ungdomar. Men det är inte verkligheten för alla. Kommunen jobbar intensivt för att erbjuda alla barn en trygg punkt och en meningsfull fritid – även på sommaren.
– De flesta barn och ungdomarna i kommunen har det bra på sommaren. Men inte alla, säger Anna Hjelm-Woll, enhetschef på Ung i Kungsbacka.
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