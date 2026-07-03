Regn och kyligt – men snart blir det riktigt varmt igen

Av Carl Johan Mårtensson

Helgen bjöd på soligt och varmt väder. Men säg den lycka som varar – nu väntas regn och lägre temperaturer.

– Vi har ett lågtryck som letar sig in västerifrån, säger Hilda Westberg, meteorolog vid SMHI.



Framåt helgen kan det bli riktigt varmt med temperaturer över 25 grader. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Efter helgens soliga väder har veckan börjat med moln och svalare temperaturer.

– Idag är det lite mer moln på himlen, i norra Halland kan det möjligen blir lite sol mellan molnen i eftermiddag. Vi har en västlig vind med friska vindbyar och lite svalare temperaturer än vi har haft. Vi hamnar på strax under 20 grader idag.

Även under tisdagen kan det vara läge att ställa in badplanerna.

– Vi har ett lågtryck som letar sig in västerifrån i natt och det ser ut som att det mulnar på västerifrån och att regn letar sig in. Lokalt kan det vara någon kraftig skur i morgon eftermiddag. Fortsatt tidvis lite blåsigt och lokalt kan det även vara hårda vindbyar.

Men efter regn kommer solsken och veckan ser ut att avslutas på topp för alla semesterfirare.

– Sen ser det ut som att ett högtryck kan leta sig in och från och med onsdag stabiliseras vädret med mer sol. Temperaturen kommer successivt stiga lite under andra halvan av veckan. Framåt veckoslutet och under helgen kan det bli 20-25 grader. Eventuellt kan det bli ännu varmare lördag och söndag med en temperatur över 25 grader, säger Hilda Westberg.