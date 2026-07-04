Arbetsplatsolycka – man föll två meter

Under måndagseftermiddagen föll en man mellan en lastbil och en lastbrygga. Fallet var på cirka två meter. Polis och ambulans larmades till platsen.
Strax efter klockan 16.00 på måndagseftermiddagen larmades polisen till Borgås industriområde.
– En man beskrivs ha ramlat mellan en lastbil och en lastbrygga. Ett fall på cirka två meter, säger Johan Håkansson, presstalesperson på polisen i Region Väst.
Det var mannens kollega som larmade om olyckan. Polis och ambulans åkte till platsen.
– Mannen uppges framför allt ha slagit i en arm, men är vaken och talbar, säger Johan Håkansson.
Det är oklart om mannen behövde åka med ambulansen till sjukhus eller om det räckte med en kontroll på plats. Polisen har skrivit en anmälan om arbetsplatsolycka och vållande till kroppsskada.
– Vi gör rutinmässigt en anmälan för att utreda om någon har brustit i ett arbetsmiljöansvar, säger Johan Håkansson.
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