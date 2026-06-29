Debatt: Inte lämpliga på vägarna

Hur skulle det vara att dessa unga, som anses mogna att framföra motorfordon, kände till att det finns, eller ska finnas, backspeglar och vad de har för uppgift!
De flesta tycks inte ha fattat detta, i så fall skulle de släppa förbi kilometerlånga köer. Det brukar finnas fickor lite varstans, stackars bussförare och övriga som har tider att passa. Stress är bara förnamnet.
Dekalerna i bakrutan på dessa motorfordon avslöjar mognadsprocessen på ungarna – lika med omogna. Inte lämpliga på våra vägar!
Hälsningar Doris Ekström, mellan Färås och Kungsbacka
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.