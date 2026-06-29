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DEBATT 2026-07-04 KL. 15:00

Debatt: Inte lämpliga på vägarna

Debatt: Inte lämpliga på vägarna
Debattören svarar på debatt om a-traktorer och mopedbilar på vägarna. Arkivfoto: Norra Halland

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TV-klipp och nyheter

Svar till Onsalabo.

Hur skulle det vara att dessa unga, som anses mogna att framföra motorfordon, kände till att det finns, eller ska finnas, backspeglar och vad de har för uppgift!

De flesta tycks inte ha fattat detta, i så fall skulle de släppa förbi kilometerlånga köer. Det brukar finnas fickor lite varstans, stackars bussförare och övriga som har tider att passa. Stress är bara förnamnet.

Dekalerna i bakrutan på dessa motorfordon avslöjar mognadsprocessen på ungarna – lika med omogna. Inte lämpliga på våra vägar!

Hälsningar Doris Ekström, mellan Färås och Kungsbacka

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