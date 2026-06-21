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NYHETER 2026-06-23 KL. 09:45

Kvinna lurades via sms – blev av med 10 000

Av Johanna Simonsson

En kvinna fick ett sms som såg ut att komma från ett inkassobolag. Efter att ha loggat in med BankID saknades 10 000 kronor på kontot.

Kvinna lurades via sms – blev av med 10 000
Polisen larmades efter att en kvinna blivit av med 10 000 kronor. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En kvinna i Onsala kontaktade polisen vid 22-tiden på måndagen.

– Hon fick ett sms från någon som uppgav sig vara från Svea Inkasso. Hon uppmanades att logga in med BankID och blev då av med 10 000 kronor, säger Stephanie Garbutt, stationsbefäl i Kungsbacka.

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