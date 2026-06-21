Kvinna lurades via sms – blev av med 10 000

En kvinna fick ett sms som såg ut att komma från ett inkassobolag. Efter att ha loggat in med BankID saknades 10 000 kronor på kontot.
En kvinna i Onsala kontaktade polisen vid 22-tiden på måndagen.
– Hon fick ett sms från någon som uppgav sig vara från Svea Inkasso. Hon uppmanades att logga in med BankID och blev då av med 10 000 kronor, säger Stephanie Garbutt, stationsbefäl i Kungsbacka.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.