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HANDBOLL 2026-06-23 KL. 11:54

Premiärmotståndet spikat för Aranäs

Av Eric Andersson

I september drar allsvenskan i gång på både herr- och damsidan. Nu är det klart vilka lag HK Aranäs ställs mot i seriepremiärerna.

Premiärmotståndet spikat för Aranäs
HK Aranäs ställs mot en nykomling i premiären. Arkivfoto: Eric Andersson

HANDBOLL. En ny handbollssäsong kan kännas avlägset när högsommaren nu står för dörren. Men planeringen av säsongen är i full gång och sedan en tid tillbaka står det klart vilka lag HK Aranäs ställs mot i svenska cupen som har ritats om helt. Istället för ett gruppspel blir det nu slutspelsmatcher direkt, med start i sextondelsfinaler.

För herrarna blir det ett speciellt möte då laget lottats mot OV Helsingborg dit Aranäs tappat såväl tränaren Magnus Siglev som nyckelspelarna Nils Mellert och Alvin Lindvall. Det är bäst av två matcher som gäller och segraren ställs mellan vinnaren i mötet mellan Hallby och RIK i åttondelsfinalen.

Damerna å sin sida är i cupen lottade att möta Tyresö. Skulle de ta sig vidare kan det även där bli flera bekanta ansikten som återvänder till Kungsbacka. Vinnaren får nämligen möta Alingsås, dit Hanna Eriksson och Nova Hallén gått, eller Kärra HF som norpade åt sig Linnea Lang och Elin Åkesson.

Nu står det även klart vilka Aranäs kommer ställas mot i seriepremiärerna. Helgen 19–20 september drar herrallsvenskan igång och det blir Hallandsderby direkt när Aranäs åker söderut för att ta emot HK Varberg.

En vecka senare inleds damallsvenskan, dit Aranäs som bekant trillat ner efter tre säsonger i handbollsligan. I premiären ställs de mot en annan nykomling, fast från andra hållet, när GF Kroppskultur gästar Kungsbacka sista helgen i september.

Hela spelschemat fastställs den 1 juli.



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