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FAMILJ 2026-06-22 KL. 18:45
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Firar två år som egen – trivs i sin restaurang

Av Christina Nordwall

Selim trivs på jobbet. I drygt två år har han drivit den lilla restaurangen på Kyrkogatan och fått många stamgäster som uppskattar hans mat.
– Jag har klarat mig! Det är konkurrenstätt i Kungsbacka men vi gynnar och drar kunder till varandra, säger Selim Cifftas.

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