Så varmt är det i vattnet vid badplatserna

Sommarlovet är här och solen värmer – men hur varmt är det egentligen i vattnet? Här är temperaturen vid kommunens badplatser.
Så varmt är det i vattnet vid kommunens badplatser:
Gårda brygga: 18 grader
Utholmen: 17 grader
Smarholmen: 17 grader
Åsa vita sand: 18 grader
Lygnern: 17 grader
Tjolöholm: 19 grader
Torstensvik: 18 grader
Hanhals: 17 grader
Lerkils: 17 grader
Fakta dagens vattentemperatur
Badtemperaturen mäts med hjälp av sensorer som sitter placerade i vattnet på några av våra mest populära badplatser. Sensorerna skickar uppgifter om vattentemperaturen flera gånger varje dag.
Källa: Kungsbacka kommuns hemsida
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.