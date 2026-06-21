Så varmt är det i vattnet vid badplatserna

Av Johanna Simonsson

Sommarlovet är här och solen värmer – men hur varmt är det egentligen i vattnet? Här är temperaturen vid kommunens badplatser.



Här kan du se hur hur varmt det är i vattnet vid badplatserna. Foto: AI-genererad bild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Så varmt är det i vattnet vid kommunens badplatser:

Gårda brygga: 18 grader

Utholmen: 17 grader

Smarholmen: 17 grader

Åsa vita sand: 18 grader

Lygnern: 17 grader

Tjolöholm: 19 grader

Torstensvik: 18 grader

Hanhals: 17 grader

Lerkils: 17 grader

Fakta dagens vattentemperatur

Badtemperaturen mäts med hjälp av sensorer som sitter placerade i vattnet på några av våra mest populära badplatser. Sensorerna skickar uppgifter om vattentemperaturen flera gånger varje dag.

Källa: Kungsbacka kommuns hemsida

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